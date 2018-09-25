Українця Кравцова презентували в іспанському клубі

Центрового збірної України В'ячеслава Кравцова офіційно представив іспанський Бургос.

Про це повідомляє офіційний сайт Бургоса.

За словами Кравцова, Бургос молода, але голодна до перемог команда.

"Знаю, що клуб в цьому сезоні повернувся до Ліги ACB. Більшість гравців молоді, але вони голодні. Це може стати нашою рушійною силою, я вірю, що ми можемо нашуміти у лізі, незважаючи на молодість", - сказав Кравцов.