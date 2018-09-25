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Українця Кравцова презентували в іспанському клубі

Сьогодні 16:35 119 0
Українця Кравцова презентували в іспанському клубі

Центрового збірної України В'ячеслава Кравцова офіційно представив іспанський Бургос.

Про це повідомляє офіційний сайт Бургоса. 

За словами Кравцова, Бургос молода, але голодна до перемог команда. 

"Знаю, що клуб в цьому сезоні повернувся до Ліги ACB. Більшість гравців молоді, але вони голодні. Це може стати нашою рушійною силою, я вірю, що ми можемо нашуміти у лізі, незважаючи на молодість", - сказав Кравцов. 

За словами спортивного директора Бургоса Альбано Мартінеса, українець покращить гру команди у обороні. 

"Слава поліпшить нашу гру в обороні, його гра буде допомагати партнерам", - сказав Мартінес.

Нагадаємо, Кравцов допоміг збірній України здобути сенсаційну перемогу над найкращою командою Європи - Іспанією

Команда іншого українського баскетболіста Артема Пустового - Барселона, поступилася Басконії у Суперкубку Іспанії

 

Джерело - Офіційний сайт Бургоса.

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