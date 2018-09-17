Американський форвард підсилив Черкаських Мавп. ВІДЕО

Баскетбольний клуб Черкаські Мавпи підсилився американським новачком.

Про це повідомляє офіційний сайт черкасців.

Угоду строком на рік клуб уклав з американським форвардом Крісом Коклі 1996 року народження. Молодий бігмен може зіграти, як на позиції важкого форварда, так і на позиції центрового. Коклі — випускник університету Алабами, який закінчив цьогоріч, і має хорошу статистику у NCAA.

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Ще у першому сезоні в UAB Кріс відігравав понад 30 матчів у студентській лізі США. В останньому чемпіонаті Коклі мав 16,9 очка (58% двоочкові) 8,7 підбирань та 1,7 передачі.

Нагадаємо, наприкінці серпня черкасці здійснили гучний трансфер.

А на початку вересня підписали американського захисника.

Джерело - Черкаські Мавпи.