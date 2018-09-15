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Україна програла Іспанії, але пробилася до чвертьфіналу ЧЄ з баскетболу 3х3

Вчора 22:07 280 0
Україна програла Іспанії, але пробилася до чвертьфіналу ЧЄ з баскетболу 3х3

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 вийшла до чвертьфіналу чемпіонату Європи, попри поразку від Іспанії. 

Про це повідомляє Федерація баскетболу України. 

У Бухаресті команда Володимира Холопова у важкій боротьбі поступилась Іспанії з рахунком 15:17. Проте, попередня перемога над командою Швецарією дозволила нашій команді кваліфікуватися до чвертьфіналу.

Суперниці нашої збірної першими відкрили рахунок в матчі, проте Ганна Ольховик швидко закинула власний дальній. У другій половині зустрічі в рахунку повели іспанки та зуміли відірватися на 4 бали за 2 дві хвилини до закінчення гри.

Українська збірна не склала зброю: Христина Філевич та Ганна Ольховик кинули два влучних двоочкових кидки і зрівняли рахунок за декілька десятків секунд до фінальної сирени, але останнє слово було все ж за суперницями. 15:17 – поразка в бойовому матчі. Чемпіонат Європи 3х3

Жінки

Бухарест, Румунія

15 вересня

Україна - Іспанія - 15:17

Нагадаємо, сьогодні на чемпіонаті Європи збірна України розгромила Швейцарію 21:11

Нагадаємо, чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 була визнана найкращою командою 2017 року.

Джерело - Федерація баскетболу України.

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