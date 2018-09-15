Фесенко: Нав'язали гру іспанцям, у яких мало що вийшло.

Український центровий італійського Авеліно Кирило Фесенко, який продовжує відновлення після травми, прокоментував перемогу збірної України над Іспанією у кваліфікації до чемпіонату світу-2019.

У коментарі телеканалу Xsport він розповів.

"Хлопці з перших хвилин виходили боротися. Були помилки, але я радий, що вони не зламалися, не прогнулися, видали свою гру і нав'язали її іспанцям, у яких мало що вийшло. Що тут говорити? Я щасливий, перемозі.

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По-перше, з'явилася довжина лави, якісні та хороші виконавці - одні з найкращих, яких може дати наша країна. Скажімо так, вони каші не зіпсували, допомогли. Було приємно побачити, що вони не перетягували гру на себе, це був правильні хід", — сказав Фесенко

Нагадаємо, Україна переграла Іспанію та не втратила шансів на боротьбу за вихід на Чемпіонат світу.

Джерело - Xsport.