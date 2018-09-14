БАСКЕТБОЛ. Україна - Іспанія 76:65. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО

Україна - Іспанія

Чемпіонат світу, відбірковий етап

Палац Спорту, Київ

14 вересня, 20:00

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На цьому матч завершується, збірна України здобуває сенсаційну перемогу над 2-ою командою світового рейтингу, це перша поразка для Іспанії в цьому відборі!

40 ' Виконують штрафні кидки іспанці, лише один з двох кидків пройшов.

40 ' Ще три очки в доробок збірної України, 76:64, залишилося менше хвилини до сенсаційної перемоги.

39 ' Ще одну класну атаку провели українці, 73:64.

39 ' Затяжну атаку проводили іспанці і з дуже дальньої дистанції вдалося закинути м 'яч у сітку, 71:64.

38 ' Тайм-аут взяли іспанці, Україні залишилося зовсім трохи до перемоги.

38 ' Класний відрізок провели українці, Кравцов заробляє 2 очки і це комфортна перевага за 2.36 до кінця поєдинку.

37 ' Знову Лукашов проявив свої найкращі якості, ще один 3-ох очковий, 69:61.

37 ' Класну атаку провели українці і Лукашов заробив два очки.

37 ' Тайм-аут від збірної Іспанії, потрібно гостьовій команді відіграватися.

36 ' Два штрафні кидки тепер виконували іспанці, і теж вдалося закинути лише одного разу, 64:59.

36 ' Бобров виконував штрафні кидки, одного разу вдалося українцю влучити в ціль.

35 ' Майже моментально, іспанці закидають нам з дальньої дистанції, 63:58.

35 ' Продовжується гра після тайм-аута, і відразу Михайлюк закидує 3-ох очковий, 63:55.

34 ' Вдалося іспанцям закинути 2-ох очковий, але Михайлюк відразу ж відповідає, 60:55.

33 ' Ще хвилину команди не можуть закинути м'яч в кошик.

32 ' Невдалими атаками розмінялися команди, цілу хвилину жодного бала не набрали команди.

31 ' Вдалося іспанцям заробити 2 бали, але Лень швидко відповів, 58:53.

31 ' Розпочинається остання чверть, залишилося зовсім трохи до перемоги над другою командою в світовому рейтингу.

30 ' Ще два очки наприкінці чверті, перед вирішальним відрізком гри в нашої збірної є хороша перевага, 56:51.

30 ' Тайм-аут від збірної Іспанії, остання атака залишилася в збірної України.

30 ' Герун вдало зіграв і трохи збільшує перевагу нашої збірної.

29 ' Ще два очки заробляють іспанці мінімальна перевага в збірної України.

29 ' Декілька атак іспанці провалили, але наші гравці не можуть швидко вийти в атаку і заробити очок.

28 ' Знову Михайлюк показує свій клас, ще три очки від Святослава.

27 ' Виконував Михайлюк два штрафних кидки, обидва Святославу вдалося закинути, зрівнює зірка НБА рахунок.

27 ' Знову залишають розігруючого збірної Іспанії самого і він заробляє 3 очки для своєї команди.

26 ' Вдалося українцям трохи відірватися, але не надвого, 47:46.

26 ' Декілька невдалих атак провели команди, в українському захисті виділяється Конєв, вже декілька разів робив він важливі перехоплення.

25 ' Непогану комбінацію виконали іспанці, але Конє дуже вдало зіграв під кошиком.

24 ' Знову провели чудові атаки обидві команди, в підсумку Україна мінімально виграє 45:44.

23 ' Затяжну атаку проводили гравці збірної України, все завершилося чудовим дальнім кидком від Кравцова, 42:41.

22 ' Розмінялися команли невдалими атаками, але в підсумку Іспанія вийшла вперед, 39:41.

22 ' Тепер штрафні кидки виконували іспанці, два з двох, 39:39.

22 ' Заробив Зайцев 2 очки і фол. Вдале виконання від українця, 39:37.

21 ' Невдало провели свою атаку українці, але вдалося швидко повернути м 'яч до себе.

21 ' Затяжну атаку проводили іспанці і на останнії секундах вдалося гостям заробити 3 очки, 36:37.

Все готово до початку третьої чверті, тренери дають останні настанови своїм підопічним і Іспанія розпочинає другу половину гри.

20' Остання атака і Джетер виводить нашу збірну вперед, 36:34, команди йдуть на перерву.

20' Зрівнюють рахунок іспанці, остання атака буде за українцям.

19 ' Після невеличкої перерви вдалося заробити два очки, а також перехопити м'яч на власній половині.

19 ' Черговий тайм-аут від збірної України, потрібно стабілізувати гру в атаці та не допускати помилок в захисті.

19 ' Штрафні кидки виконував гравець збірної Іспанії, але вийти вперед не вдалося, зрівнюється рахунок у матчі, 32:32.

19 ' Затяжну атаку проводила збірна України, але заробити очок не вдалося.

18 ' Знову в Леня не вдалися штрафні кидки, дві хиби з лінії.

18 ' Вдалося зі штрафного закинути одного разу українцям, але іспанці відповіли черговим дальнім кидком, 32:31.

17 ' Вдається українцям заробити два очки і трохи збільшити первагу над іспанцями, 31:28.

17 ' Іспанці дуже вдало діять в другій чверті, черговий трьохочковий від гравців збірної Іспанії.

16 ' Фол від Михайлюка, декілька вдалих кидків від іспанців зі штрафного, 29:22.

16 ' Чергова невдала атака від збірної України, потрібно уважніше діяти саме в нападі.

16 ' Ще трохи наздоганяють іспанці нашу збірну, тайм-аут бере тренер збірної України.

15 ' Декілька невдалих атак провели обидві команди, жодного очка за хвилину.

14 ' Ще одна вдала атака пройшла від іспанців, 29:18.

14 ' Лень та Михайлюк класно зіграли, і видовищним слем-данком заробили 2 очки.

13 ' Вдалося іспанцям трохи наздогнати нашу збірну, але поки що ми лідируємо, 27:16.

13 ' Ще трохи відриваються українці, вже 13 очок переваги, 27:14.

12 ' Іспанії вдалося заробити два бали, але Герун, який щойно вийшов на заміну зберіг перевагу, заробивши 2 очки, 25:14.

11 ' Знову Іспанія невдало провела свою атаку, наша збірна відразу провела контрвипад і Кравцов заробляє чергові два очки, 23:12.

11 ' Розпочинається друга чверть і відразу Україна заробляє два очки.

10 ' Не вдалося заробити очки в кінці першої чверті українцям, на цьому перша половина і завершується, збірна Україна впевнено лідирує і непогано проявляють себе як в атаці, так і в захисті.

10 ' Затримка в грі, схоже якісь проблеми з таймером, в України залишилося 3 секунди на останню атаку.

10 ' На останніх секундах вдалося іспанцям провести ще одну атаку і заробити 2 очки, 19:12.

10 ' Чудова комбінація пройшла в збірної України, Кравцов чодов завершив її, 19:10.

9 ' Розмінялися двохочковими кидками команди, розпочинається остання хвилина першої чверті.

9 ' Виконували штрафні кидки іспанці, жодного разу не вдалося влучити в сітку української збірної.

9 ' Перший тайм-аут у матчі.

8 ' Липовий виконав класний дальній кидок, ще три очки для нашої збірної, 15:8.

8 ' Сергій Глазирь вийшов замість Святослава Михайлюка, перед цим іспанці заробили одне очко з штрафного.

7 ' Заробляють чергові два очки українці, 12:7, іспанці тим часом проводять декілька замін.

6 ' Одну з двох спроб Святослав виконав вдало, 10:7.

6 ' Після перехоплення Михайлюк вдало пройшов захисників суперника і заробив черговий фол.

6 ' Іспанці виконували два штрафних кидки і обидва влучно, 9:7.

5 ' Михайлюк відповідає своїм класним кидком, ще три очки в добірку збірної України.

5 ' Закидують трьохочковий іспанці.

5 ' Знову була можливість в Леня заробити 2 очка кидками з лінії, але Олексію відкрити рахунок своїм балам не вдається.

4 ' Іспанцям не вдається провести вдалу атаку, раз за разом роблять перехопляння гравці збірної України.

4 ' Чудовим кидком Михайлюк заробляє 3 очки для нашої збірної, 6:2, хороший початок.

3 ' Проводили іспанці затяжну атаку, але вичерпався час, чудово проводять початок гри в захисті.

3 ' Лень виконував два штрафних кидка, але обидва пішли повз кошик.

2 ' Україна відповідає трьохочковим!

2' Перші очки заробляють іспанці.

1' Відбилися українці, але швидка атака пройшла невдало.

1' Гра розпочинається, першу атаку проводять іспанці.

Гравці отримують останні настанови, лічені секунди залишилися до початку протистояння.

Усе готово до початку матчу, зовсім скоро команди розпочнуть поєдинок.

Олександр Понаморьов виконує гімн України.

Команди вже вийшли на паркет, лунають гімни країн.

Також, Україна оголосила заявку на матч.

Нагадаємо, де можна подивитися гру збірної України.

О 20:00, в Палаці Спорту, Україна розпочне один з найголовніших матчів відбору до чемпіонату світу проти збірної Іспанії.

Джерело - champion.com.ua.