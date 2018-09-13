Юний український баскетболіст перейшов у команду елітного дивізіону чемпіонату Франції. ФОТО

Команда елітного дивізіону чемпіонату Франції Фос Прованс уклав угоду з 18-річним гравцем з України.

Про це повідомляє сайт Федерації баскетболу України.

Мова про Юліана Ємця. Він уродженець Івано-Франківська та вихованець южненського Хіміка.

Минулого сезону він уже виступав у Франції, у складі АСВЕЛа. Завершував сезон у другій команді іспанського Обрадойро. В основній команді якого на той час виступав центровий збірної України Артем Пустовий.

Нагадаємо, Українська збірна провела автограф-сесію.

А студія квартал 95 закликала підтримати українську збірну в матчі проти Іспанії.

Джерело - ФБУ.