Юний український баскетболіст перейшов у команду елітного дивізіону чемпіонату Франції. ФОТО

Команда елітного дивізіону чемпіонату Франції Фос Прованс уклав угоду з 18-річним гравцем з України.
Про це повідомляє сайт Федерації баскетболу України.
Мова про Юліана Ємця. Він уродженець Івано-Франківська та вихованець южненського Хіміка.
Минулого сезону він уже виступав у Франції, у складі АСВЕЛа. Завершував сезон у другій команді іспанського Обрадойро. В основній команді якого на той час виступав центровий збірної України Артем Пустовий.
Нагадаємо, Українська збірна провела автограф-сесію.
А студія квартал 95 закликала підтримати українську збірну в матчі проти Іспанії.
Джерело - ФБУ.