Михайлюк розповів, як воно грати з Леброном Джейсом в одній команді

Святославу Михайлюку грати з Джейсом в Лейкерс не дуже легко.

Про це розповів сам баскетболіст.

"Грати з Леброном - це дуже важко морально і фізично, ти не можеш робити помилок, у тебе велика відповідальність. І якщо він прийшов у твою команду, то всі розуміють, що острів'яни націлені тільки на перемогу в чемпіонаті ", - цитує Михайлюка Sportarena.