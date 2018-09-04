Боломбой: В душі я росінин

Центровий московського ЦСКА Джоель Боломбой, що мав раніше українське громадянство, вважає себе росіянином.

Про це сказав сам гравець.

"Розумію, питання делікатне. Але якщо питати, хто я в душі - росіянин чи українець, то я - безперечно я росіянин. Повірте, я дійсно хочу російський паспорт. І дуже хочу зіграти за збірну Росії ", -

Нагадаємо, що Боломбой перейшов з НБА в московський ЦСКА і незабаром прийме російське громадянство, щоб виступати за національну збірну.

Перехід гравця в нову команду також підтримав головний тренер російської команди Сергій Базаревич, який вважає, що екс-українець посилить його збірну.

Джерело - xsport.ua.