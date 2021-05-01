 Визначились фіналісти чемпіонату Європи з бадмінтону | ЄВРО 2021 з бадмінтону | Champion.com.ua
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Визначились фіналісти чемпіонату Європи з бадмінтону

Сьогодні 22:14 180 0
Першість є останнім шансом відібратися на Олімпійські ігри в Токіо
Визначились фіналісти чемпіонату Європи з бадмінтону

Джерело - Чемпіон.

У Києві на чемпіонаті Європи з бадмінтону, який триватиме до 2 травня, відбулися матчі 1/2 фіналу.

Для європейських бадмінтоністів першість є останнім шансом відібратися на Олімпійські ігри в Токіо. Таким чином до Києва з'їхались усі найсильніші бадмінтоністи, які визначать чемпіонів і призерів в 5 категоріях. 

Чемпіонат Європи 
Київ, Україна
1 травня
1/2 фіналу. Чоловіки

В. Аксельсен - К. Кольйонен 21:14, 21:14

Г. Віттінгхус - А. Антонсен 14:21, 17:21

1/2 фіналу. Жінки

К. Гілмур - Л. Крістоферсен 13:21, 21:7, 10:21

К. Марін - Н. Їгіт 21:18, 21:9

1/2 фіналу. Парний розряд. Чоловіки

М. Ламфусс/М. Зайдель - К. Аструп/А. Расмуссен 21:23, 17:21

В. Іванов/І. Созонов - М. Елліс/К. Ленгрідж 21:15, 21:10

1/2 фіналу. Парний розряд. Жінки

Г. Стоєва/С. Стоєва - М. Фрюергорд/С. Тюгесен 21:16, 21:10

Х. Берч/Л. Сміт - С. Пік/Ш. Сейнен 18:21, 16:21

1/2 фіналу. Змішаний розряд

М. Ламфусс/І. Герттріх - Р. Алімов/А. Давлєтова 22:20, 14:21, 22:24

М. Елліс/Л. Сміт - М. Крістіансен/А. Боє 21:17, 21:19

Нагадаємо, у Києві відбулася презентація книжки Усе буде бадмінтон.

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