 Перша гучна сенсація чемпіонату та домінування данців: підсумки 4 дня чемпіонату Європи | ЄВРО 2021 з бадмінтону | Champion.com.ua
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Перша гучна сенсація чемпіонату та домінування данців: підсумки 4 дня чемпіонату Європи

Вчора 22:50 391 0
Перша гучна сенсація чемпіонату та домінування данців: підсумки 4 дня чемпіонату Європи

Джерело - Чемпіон.

У четвертий змагальний день чемпіонату Європи з бадмінтону, який цими днями проходить у Києві, відбулися чвертьфінальні поєдинки в усіх розрядах.

Сенсація

Головною несподіванкою дня, і всього турніру, стала поразка третього сіяного Расмуса Гемке, який у двох геймах програв несіяному фіну Калле Кольйонену (21:15, 21:19). У півфіналі фін зіграє з лідером посіву Віктором Аксельсоном.

Лідери європейського бадмінтону свої матчі виграли та вийшли до півфіналів

Найкращий бадмінтоніст Європи Віктор Аксельсен впевнено переміг француза Томаса Рокселя (21:15, 21:16). Іспанка Кароліна Марін пробилися в півфінал без боротьби - технічна перемога над данійкою Кьяєрсфельдт. Вигралий і зіркові болгарські сестрички Габріела та Стефані Стоєви. Фаворитки жіночого парного розряду перемогли данський дует Магелунд/Равн (21:12, 21:17). Не без проблем пробилися в півфінал чоловічого парного розряду фаворити Аструп/Расмуссен, які в трьох геймах перемогли французів Христо Попов/Тома Попов (21:12, 19:21, 21:9).

У найдраматичному чвертьфіналі англійці Елліс/Ленгрідж перемогли німців Янсен/Каесбауер (16:21, 21:12, 26:24). Також слід відзначити перемогу турчанки Їгіт над німкенею Лі (21:16, 21:16). У півфіналі на представницю Туреччини чекає олімпійська чемпіонка Ріо-2016 Кароліна Марін.

Результати четвертого дня чемпіонату Європи з бадмінтону

Півфінали відбудуться в суботу, 1 травня.

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