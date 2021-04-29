Далі без українців. Підсумки третього дня чемпіонату Європи

Джерело - Чемпiон.

Завершився третій змагальний день на чемпіонаті Європи з бадмінтону.

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Він став останнім для українських спортсменів, адже сьогодні усі наші представники зазнали поразок.

Єдиною хто дав бій своїй суперниці, то це Наталя Войцех, яка лише у трьох сетах поступилася представниці Данії Ліне К'єрсфельдт Хеймар (12:21, 21:16, 11:21). Після матчу українка сказала, що їй не вистачило сил на третю партію:

"Перша партія виявилася невдалою - звикала до темпу норвежки, на жаль, у нас на таких швидкостях ніхто не грає. Другу партію, поки були сили, вдалося виграти, але на третю мене не вистачило - не впоралась із темпом норвежки"

Усі інші програвали за результатами двох "таймів". Данило Боснюк нічого не зміг запропонувати Томі Рукселю із Франції (12:21, 11:21). Господар турніру абсолютно незадоволений своїм виступом:

"Планував зіграти краще, але не вийшло. Головна проблема в грі з французом - не міг довести до перемоги затяжні розіграші, без цього матчі не виграються".

У парному розряді Поліна Бугрова і Марія Столяренко програли данкам Александрі Боє та Метте Поульсен (16:21, 15:21).

А дует Гліб Бекетов та Михайло Махновський були просто знищені данцями Кім Аструп/Андреас Расмуссен (4:21, 9:21).

На цьому перший в історії чемпіонат Європи в Україні для вітчизняних спортсменів завершено. Звісно, усі ми хотіли, щоб наші бадмінтоністи дійшли далі, але дива не сталося. Тож, нехай переможе найсильніший!