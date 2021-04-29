 Далі без українців. Підсумки третього дня чемпіонату Європи | ЄВРО 2021 з бадмінтону | Champion.com.ua
Суркіс: У кінці сезону сядемо з Луческу і обговоримо трансфери
Вчора 19:24 747
Манчестер Юнайтед та Вільярреал здобули перемоги у півфіналі Ліги Європи
Вчора 23:55 99
Результати третього дня чемпіонату Європи з бадмінтону
Вчора 22:24 141
Далі без українців. Підсумки третього дня чемпіонату Європи
Вчора 22:09 191
Світоліна поступилася на старті турніру WTA у Мадриді
Вчора 14:44 897 1
Лейпциг назвав ім'я нового тренера
Вчора 12:29 1238
ПСЖ - Манчестер Сіті 1:2. Огляд матчу
Вчора 08:58 1974
Зінченко отримав високу оцінку за матч з ПСЖ
Вчора 08:15 3212
Зінченко допоміг Манчестер Сіті переграти ПСЖ у півфіналі Ліги чемпіонів
28.04.2021 23:53 1578
ПСЖ - Манчестер Сіті 1:2. Як це було
28.04.2021 23:52 7558
Блоги
Фубольний клуб оголосив про дуже дивну оренду
Фубольний клуб оголосив про дуже дивну оренду Valeriy Ruchka
28.04.2021 10:00 930
Російську чемпіонку ганебно принизили - зняли прапор прямо під час матчу
Російську чемпіонку ганебно принизили - зняли прапор прямо під час матчу Андрій Твердохліб
28.04.2021 07:14 4898 2
З ним київське Динамо розпочало домінування в Радянському футболі. Віктору Маслову - 111!
З ним київське Динамо розпочало домінування в Радянському футболі. Віктору Маслову - 111! Андрій Твердохліб
28.04.2021 02:51 4780
Бензема шикарним ударом у падінні через себе забиває гол у відповідь у ворота Челсі
Бензема шикарним ударом у падінні через себе забиває гол у відповідь у ворота Челсі Андрій Твердохліб
27.04.2021 22:38 914
Пулішич забиває знущальний гол у ворота Реала
Пулішич забиває знущальний гол у ворота Реала Андрій Твердохліб
27.04.2021 22:26 919
Фотогалерея першого змагального дня чемпіонату Європи в Києві
Фотогалерея першого змагального дня чемпіонату Європи в Києві Андрій Твердохліб
27.04.2021 21:05 451
Британський дилер торгував наркотиками від імені Конора Мак-Грегора
Британський дилер торгував наркотиками від імені Конора Мак-Грегора Андрій Твердохліб
27.04.2021 18:33 451
Відомий російський актор побив хокеїста в центрі Москви - спортсмен у лікарні
Відомий російський актор побив хокеїста в центрі Москви - спортсмен у лікарні Андрій Твердохліб
27.04.2021 17:15 1318 4
Дівчина дня. Чарівна дружина Руслана Маліновського
Дівчина дня. Чарівна дружина Руслана Маліновського Андрій Твердохліб
27.04.2021 09:10 1659
Яскравий перформанс вболівальників Олександрії. ВІДЕО
Яскравий перформанс вболівальників Олександрії. ВІДЕО Андрій Твердохліб
27.04.2021 07:51 669
Прямі трансляції
Навколо спорту

Далі без українців. Підсумки третього дня чемпіонату Європи

Вчора 22:09 191 0
Далі без українців. Підсумки третього дня чемпіонату Європи

Джерело - Чемпiон.

Завершився третій змагальний день на чемпіонаті Європи з бадмінтону.

Актуально: Результати третього дня чемпіонату Європи з бадмінтону

Він став останнім для українських спортсменів, адже сьогодні усі наші представники зазнали поразок.

Єдиною хто дав бій своїй суперниці, то це Наталя Войцех, яка лише у трьох сетах поступилася представниці Данії Ліне К'єрсфельдт Хеймар (12:21, 21:16, 11:21). Після матчу українка сказала, що їй не вистачило сил на третю партію:

"Перша партія виявилася невдалою - звикала до темпу норвежки, на жаль, у нас на таких швидкостях ніхто не грає. Другу партію, поки були сили, вдалося виграти, але на третю мене не вистачило - не впоралась із темпом норвежки"

Усі інші програвали за результатами двох "таймів". Данило Боснюк нічого не зміг запропонувати Томі Рукселю із Франції (12:21, 11:21). Господар турніру абсолютно незадоволений своїм виступом:

"Планував зіграти краще, але не вийшло. Головна проблема в грі з французом - не міг довести до перемоги затяжні розіграші, без цього матчі не виграються". 

У парному розряді Поліна Бугрова і Марія Столяренко програли данкам Александрі Боє та Метте Поульсен (16:21, 15:21).

А дует Гліб Бекетов та Михайло Махновський були просто знищені данцями Кім Аструп/Андреас Расмуссен (4:21, 9:21).

На цьому перший в історії чемпіонат Європи в Україні для вітчизняних спортсменів завершено. Звісно, усі ми хотіли, щоб наші бадмінтоністи дійшли далі, але дива не сталося. Тож, нехай переможе найсильніший!

 

Коментарі ()