Войцех: Своїм результатом я, більш-менш задоволена

Українська бадмінтоністка Наталя Войцех оцінила свій виступ на чемпіонаті Європи у Києві.

Про це розповіла сам бадмінтоністка.

"Я рада, що мені вдалося показати хоча б цей результат (1/8 фіналу). Наразі я не готова сказати чи буду закінчувати кар'єру - треба переспати з цією думкою. Вдячна усім за підтримку - вдома мене підтримувала родина, чоловік був постійно поряд. Було дуже приємно отримувати слова підтримки від незнайомих людей, які постійно мені писали.

Чемпіонат Європи в Києві проходить на найвищому європейському рівні", - відзначила Войцех.