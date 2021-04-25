Фото дня: як Київ готується до Євро-2021

Джерело - Чемпіон.

Вже за 2 дні у Палаці спорту вперше в історії нашої країни стартує чемпіонат Європи з бадмінтону

З 27 квітня по 2 травня в Києві відбудеться чемпіонат Європи з бадмінтону. В Палаці спорту йдуть останні приготування до турніру. В перші дні Євро матчі будуть проходити на 4 кортах.

Нагадаємо, континентальна першість є останнім ліцензійним турніром на Олімпійські ігри в Токіо. Боротьбу за медалі поведуть 15 українських гравців.

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