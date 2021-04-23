 В Україну прилетіли збірні Англії, Німеччини та Італії | ЄВРО 2021 з бадмінтону | Champion.com.ua
Шевченко планує на збір збірної України запросити до 30 гравців з клубів УПЛ
Сьогодні 08:08 1044
Костюк вийшла до півфіналу турніру у Стамбулі
Сьогодні 15:34 371
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Сьогодні 14:49 41409
Усику і Ломаченку потрібен психотерапевт
Сьогодні 14:32 12322 5
В Україну прилетіли збірні Англії, Німеччини та Італії
Сьогодні 14:29 1119 1
Сабо: Поведінка Ультрас Динамо? А що їм ще потрібно?
Сьогодні 13:25 463
Ференцварош шукає заміну Реброву
Сьогодні 13:09 2404
Маліновський потрапив до команди тижня Серії А
Сьогодні 12:39 384
Лучі незабаром покине свою посаду
Сьогодні 11:54 801
Шахтар запропонував дворічний контракт тренеру Сассуоло
Сьогодні 11:24 1495
Блоги
На Донбас Арені терористи включили гімн Ліги чемпіонів
На Донбас Арені терористи включили гімн Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
Сьогодні 16:46 475
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:49 41399
Неочікуваний суперник. Пес вибіг на бігову доріжку та здобув перемогу в змаганнях
Неочікуваний суперник. Пес вибіг на бігову доріжку та здобув перемогу в змаганнях Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:18 276
Ломаченко показав, як тренує гарматні удари
Ломаченко показав, як тренує гарматні удари Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:11 474
На Олімпіадах замість гімну Росії лунатиме музика Чайковського
На Олімпіадах замість гімну Росії лунатиме музика Чайковського Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:36 654
Ультрас проти Луческу. Тренер Динамо відреагував на образливі вигуки
Ультрас проти Луческу. Тренер Динамо відреагував на образливі вигуки Valeriy Ruchka
21.04.2021 18:23 2000 1
Бєсєдін подвоює перевагу Динамо дальнім пострілом
Бєсєдін подвоює перевагу Динамо дальнім пострілом Valeriy Ruchka
21.04.2021 17:43 1076
Лєднєв відкрив рахунок у півфіналі Кубка України після ефектного асиста Родрігеса
Лєднєв відкрив рахунок у півфіналі Кубка України після ефектного асиста Родрігеса Valeriy Ruchka
21.04.2021 17:07 1448
Їх герой - Сергій Ребров. Як українського тренера вітали з чемпіонством
Їх герой - Сергій Ребров. Як українського тренера вітали з чемпіонством Valeriy Ruchka
21.04.2021 15:50 1614 1
Купи м'яса, рука валяється: Поворознюк докладно розповів про вибух гранати
Купи м'яса, рука валяється: Поворознюк докладно розповів про вибух гранати Valeriy Ruchka
21.04.2021 14:53 652
Власник Ліверпуля вибачився за Суперлігу
Власник Ліверпуля вибачився за Суперлігу Valeriy Ruchka
21.04.2021 14:31 680
22 роки тому Баварія не пустила Динамо у фінал Ліги чемпіонів. Відео матчу
22 роки тому Баварія не пустила Динамо у фінал Ліги чемпіонів. Відео матчу Valeriy Ruchka
21.04.2021 12:37 2294
Ультрас Динамо: Ми відмовляємось вболівати за команду, поки ганебний румун є головним тренером
Ультрас Динамо: Ми відмовляємось вболівати за команду, поки ганебний румун є головним тренером Андрій Твердохліб
21.04.2021 11:42 1291 2
Кравець відзначився голом у турецькій Суперлізі
Кравець відзначився голом у турецькій Суперлізі Андрій Твердохліб
21.04.2021 10:57 549
Вулвергемптон оголосив себе чемпіоном Англії
Вулвергемптон оголосив себе чемпіоном Англії Андрій Твердохліб
20.04.2021 21:36 1218
Прямі трансляції
Навколо спорту

В Україну прилетіли збірні Англії, Німеччини та Італії

Сьогодні 14:29 1119 1
Вже за 4 дні у Палаці спорту вперше в історії нашої країни стартує чемпіонат Європи з бадмінтону
В Україну прилетіли збірні Англії, Німеччини та Італії
#бадмінтон

Джерело - Чемпіон.

27 квітня в Києві розпочнеться Євро-2021. За 4 дня до старту континентального турніру в столицю України прилетіли майже всі команди.

Вчора оргкомітет зустрічав збірні Ірландії, Угорщини, Бельгії та Молдови. Сьогодні - збірні Туреччини, Білорусі, Ізраїлю, Кіпру, Польщі, Швеції, Англії, Норвегії, Хорватії, Словаччини, Нідерландів, Шотландії, Фінляндії, Чехії, Австрії, Швейцарії, Швеції, Данії, Литви, Німеччини, Болгарії, Італії, Бельгії, Франції, Португалії, Сербії та Іспанії.   

Всього до столиці України приїхали найкращі гравці з 36 європейських країн.

Турнір в Києві стане вирішальним етапом у відборі на Олімпіаду в Токіо і ми побачимо в столиці України справжніх європейських зірок. 

Нагадаємо, що рішення про проведення чемпіонату Європи з бадмінтону в Україні було прийнято ще в серпні 2019 року, а сам турнір мав відбутися 21-26 квітня 2020 року. Але у зв’язку з пандемією Covid-19  турнір перенесли.  

Читайте також: Збірна України назвала склад на чемпіонат Європи

Коментарі ()