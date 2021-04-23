В Україну прилетіли збірні Англії, Німеччини та Італії

Вже за 4 дні у Палаці спорту вперше в історії нашої країни стартує чемпіонат Європи з бадмінтону

Джерело - Чемпіон.

27 квітня в Києві розпочнеться Євро-2021. За 4 дня до старту континентального турніру в столицю України прилетіли майже всі команди.

Вчора оргкомітет зустрічав збірні Ірландії, Угорщини, Бельгії та Молдови. Сьогодні - збірні Туреччини, Білорусі, Ізраїлю, Кіпру, Польщі, Швеції, Англії, Норвегії, Хорватії, Словаччини, Нідерландів, Шотландії, Фінляндії, Чехії, Австрії, Швейцарії, Швеції, Данії, Литви, Німеччини, Болгарії, Італії, Бельгії, Франції, Португалії, Сербії та Іспанії.

Всього до столиці України приїхали найкращі гравці з 36 європейських країн.

Турнір в Києві стане вирішальним етапом у відборі на Олімпіаду в Токіо і ми побачимо в столиці України справжніх європейських зірок.

Нагадаємо, що рішення про проведення чемпіонату Європи з бадмінтону в Україні було прийнято ще в серпні 2019 року, а сам турнір мав відбутися 21-26 квітня 2020 року. Але у зв’язку з пандемією Covid-19 турнір перенесли.