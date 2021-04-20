Свою майстерність демонструватимуть 200 найкращих спортсменів Європи

Київ прийме 28-й за ліком Чемпіонат Європи з бадмінтону. Він відбудеться у столичному Палаці спорту з 27 квітня до 2 травня 2021 року.

В цей час у серці України свою майстерність демонструватимуть 200 найкращих спортсменів Європи.

З-поміж них іспанська бадмінтоністка Кароліна Марін, яка є олімпійською чемпіонкою Ріо 2016 року та колишньою першою ракеткою в одиночному розряді, а також бронзовий призер Олімпійських ігор 2016 року та чемпіон світу 2017 року, данець Віктор Аксельсен.

"Чемпіонат буде потужним, оскільки це останній турнір перед Олімпійськими іграми в Токіо, і всі найкращі бадмінтоністи Європейського континенту намагатимуться потрапити на нього", - розповів президент Федерації бадмінтону України Олексій Дніпров.

Україну на Чемпіонаті Європи з бадмінтону представлять 15 гравців: Артем Почтарьов та Данило Боснюк - у чоловічій одиночній категорії, і Марія Улітіна, Наталія Войцех та Анна Міхалькова - у жіночій одиночній категорії.

У чоловічій парній категорії за синьо-жовтих заявлені: Гліб Бекетов – Михайло Махновський та Іван Дружченко - Олександр Колеснік.

А у жіночій парній категорії: Анастасія Прозорова - Валерія Рудакова і Поліна Бугрова - Марія Столяренко.

У змішаній парній категорії кольори нашої країни захищатимуть: Михайло Махновський - Анастасія Прозорова та Валерій Атращенков – Єлизавета Жарка.

Ще шестеро спортсменів отримали Wild Cards на турнірі: Анна Міхалькова, Данило Боснюк, Поліна Бугрова - Марія Столяренко та Валерій Атращенков – Єлизавета Жарка.

Самі змагання стануть вирішальними у відборі до літніх Олімпійських ігор у Токіо. За їхніми результатами визначаться учасники Олімпіади.

Через пандемію коронавірусу Чемпіонат Європи відбудеться без присутності глядачів, але всі шанувальники бадмінтону зможуть спостерігати безкоштовно за своїми фаворитами та підтримати збірну України з бадмінтону через онлайн-трансляцію.

Календар змагань Чемпіонату Європи з бадмінтону 2021:

27 квітня - 11.30 - 18:10 - 1/64 фіналу

28 квітня - 11.00 - 18.20 - 1/32 фіналу

29 квітня - 10.00 - 18.15 - 1/16 фіналу

30 квітня - 12.00 - 18.00 - 1/4 фіналу

1 травня - 13.00 - 18.00 - 1/4 фіналу

2 травня - 12.00 - 18.00 - фінал

Рішення про проведення Чемпіонату Європи з бадмінтону в Україні ухвалили у серпні 2019 року, а сам турнір мав відбутися ще минулого року, але через пандемію його перенесли на 2021 рік.

Україна вперше в історії у 2021 році проведе Чемпіонат Європи з бадмінтону - найпрестижніший турнір із цього виду спорту в Європі.

Заступник генерального секретаря Джиммі Андерсен зазначає, що цьогоріч світ побачить фантастичну гру в бадмінтон, адже на змаганнях будуть найсильніші команди.

Раніше, призер Олімпійських ігор підтримав українських бадмінтоністів.