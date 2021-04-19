Українська команда: Анастасія Прозорова

У жіночій парній категорії у складі збірної України на Євро 2021 у Києві зібралися молоді перспективні бадмінтоністки. 20-річна харків’янка Анастасія Прозорова виступатиме в парі з Валерією Рудаковою.

Настя займається бадмінтоном з 7 років. До секції її привели батьки. Перший тренер – Кобцева Анна В‘ячеславівна. Тренується у Харківській ШВСМ. Правша. Грає ракеткою RSL diamond 7. Обрала бадмінтон за цікавість гри та широкі можливості комунікації зі спортсменами різного віку.

Найважливіші турніри в кар’єрі та досягнення: Юнацькі Олімпійські ігри (2-е місце в команді), Юнацький Чемпіонат Європи (3-е місце у жіночій парній категорії). Найпам’ятніший турнір - Юнацькі Олімпійські ігри. Найпам’ятніші події в житті: набиття татуювання, вихід у фінал на Юнацьких Олімпійських іграх.

Має особливий ритуал перед грою: слухає записи, медитує та візуалізує гру. Вдячна бадмінтону за можливість грати в улюблену гру, заробляти та подорожувати.

На Чемпіонаті Європи 2021 Анастасія Прозорова також гратиме у змішаній парній категорії разом з Михайлом Махновським.