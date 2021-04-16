 У фільмі показали підготовку України до проведення Чемпіонату Європи | ЄВРО 2021 з бадмінтону | Champion.com.ua
Шахтар – Динамо: анонс і прогноз матчу
Сьогодні 17:04 835
Денисов: Луческу був більше, ніж заробітчанин, як той же Моурінью
Сьогодні 19:08 445
Львів вдома переграв Олександрію у 22 турі УПЛ
Сьогодні 18:51 413
Калініна вийшла до четвертого кола турніру ITF у Португалії
Сьогодні 18:24 197
Верес здолав Ниву. Результати матчів 22 туру Першої ліги
Сьогодні 17:56 320
У фільмі показали підготовку України до проведення Чемпіонату Європи
Сьогодні 17:39 193
Вайт: Усик був наляканий у бою з Чісорою
Сьогодні 16:39 1890
Костюк подвоїла перевагу України на Кубку Біллі Джин Кінг
Сьогодні 14:36 758
EBC Dnipro поступився Azov Wolves у фіналі чемпіонату України
Сьогодні 14:00 166
Світоліна здобула першу перемогу України на Кубку Біллі Джин Кінг
Сьогодні 12:36 1218
Блоги
Фото дня. Анжеліка Терлюга прийняла пропозицію руки та серця від свого обранця
Фото дня. Анжеліка Терлюга прийняла пропозицію руки та серця від свого обранця Андрій Твердохліб
Сьогодні 09:43 909
Матч між командами ЛНР і Воронежа закінчився масовою бійкою в найкращих зразках НХЛ
Матч між командами ЛНР і Воронежа закінчився масовою бійкою в найкращих зразках НХЛ Андрій Твердохліб
Сьогодні 09:30 1116
Ми вболіваємо за вас. Динамо відповіло Соколу
Ми вболіваємо за вас. Динамо відповіло Соколу Valeriy Ruchka
Вчора 22:52 861
Грузинський боєць ММА: Рідна Україно, все буде добре
Грузинський боєць ММА: Рідна Україно, все буде добре Valeriy Ruchka
Вчора 20:08 1251 1
Трагедія на Гіллсборо: у тисняві загинуло 96 уболівальників Ліверпуля
Трагедія на Гіллсборо: у тисняві загинуло 96 уболівальників Ліверпуля Valeriy Ruchka
Вчора 14:55 4024
Що це було? Дикий фол від гравчині збірної України у матчі відбору на Євро-2022
Що це було? Дикий фол від гравчині збірної України у матчі відбору на Євро-2022 Valeriy Ruchka
14.04.2021 13:49 2792 2
Божевілля у роздягальні ПСЖ після протистояння з Баварією
Божевілля у роздягальні ПСЖ після протистояння з Баварією Valeriy Ruchka
14.04.2021 13:23 1222
Володимир Кличко - Коррі Сандерс: бій в якому знищили українського чемпіона
Володимир Кличко - Коррі Сандерс: бій в якому знищили українського чемпіона Valeriy Ruchka
14.04.2021 11:32 10428
Кубок Біллі Джин Кінг: як збірна України готується до матчу з Японією
Кубок Біллі Джин Кінг: як збірна України готується до матчу з Японією Valeriy Ruchka
14.04.2021 11:12 321
Дівчина дня. Найгарячіша легкоатлетка світу з фантастичною фігурою - Варвара Назарова
Дівчина дня. Найгарячіша легкоатлетка світу з фантастичною фігурою - Варвара Назарова Андрій Твердохліб
14.04.2021 08:59 6350
Прямі трансляції
Навколо спорту

У фільмі показали підготовку України до проведення Чемпіонату Європи

Сьогодні 17:39 193 0
Назва Виклик абсолютно не випадкова
У фільмі показали підготовку України до проведення Чемпіонату Європи
#бадмінтон

Джерело - Чемпіон.

Вийшов в ефір документальний фільм Виклик, над виробництвом якої знімальна група працювала понад рік.

Про це повідомляє пресслужба федерація бадмінтону України.

Вона розповідає про підготовку України до історичної події для нашої країни, а саме проведення Чемпіонату Європи з бадмінтону. Назва Виклик абсолютно не випадкова. Річ у тім, що цей чемпіонат мав відбутися ще у квітні 2020-го року, однак через пандемію коронавірусу був перенесений. Тоді ще не було зрозуміло, чи вдасться Україні отримати повторне право на його проведення. Минуло півроку, і в один зі звичайних робочих днів до офісу федерації надійшов електронний лист. Спершу на нього не звернули особливої уваги, адже у той час проходила нарада. Однак, коли роздрукували і прочитали .... усі присутні не могли стримати радісних емоцій. У листі йшлося про те, що Європейська Конфедерація бадмінтону знову віддає право проведення наймасштабнішої події континенту - Україні. Проте, ситуація з пандемією нікуди не зникла. І Оргкомітету необхідно було докласти максимальних зусиль не лише для реалізації проєкту на найвищому рівні, а й витримати всі вимоги щодо безпеки гостей змагань. І це стало справжнім ВИКЛИКОМ! 

Раніше, олімпійська чемпіонка стала амбасадором Євро-2021.

Коментарі ()