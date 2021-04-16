У фільмі показали підготовку України до проведення Чемпіонату Європи

Назва Виклик абсолютно не випадкова

Джерело - Чемпіон.

Вийшов в ефір документальний фільм Виклик, над виробництвом якої знімальна група працювала понад рік.

Про це повідомляє пресслужба федерація бадмінтону України.

Вона розповідає про підготовку України до історичної події для нашої країни, а саме проведення Чемпіонату Європи з бадмінтону. Назва Виклик абсолютно не випадкова. Річ у тім, що цей чемпіонат мав відбутися ще у квітні 2020-го року, однак через пандемію коронавірусу був перенесений. Тоді ще не було зрозуміло, чи вдасться Україні отримати повторне право на його проведення. Минуло півроку, і в один зі звичайних робочих днів до офісу федерації надійшов електронний лист. Спершу на нього не звернули особливої уваги, адже у той час проходила нарада. Однак, коли роздрукували і прочитали .... усі присутні не могли стримати радісних емоцій. У листі йшлося про те, що Європейська Конфедерація бадмінтону знову віддає право проведення наймасштабнішої події континенту - Україні. Проте, ситуація з пандемією нікуди не зникла. І Оргкомітету необхідно було докласти максимальних зусиль не лише для реалізації проєкту на найвищому рівні, а й витримати всі вимоги щодо безпеки гостей змагань. І це стало справжнім ВИКЛИКОМ!

Раніше, олімпійська чемпіонка стала амбасадором Євро-2021.