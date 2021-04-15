Відкрито акредитацію для журналістів на Чемпіонат Європи з бадмінтону 2021

Оргкомітет 28-го Чемпіонату Європи з бадмінтону розпочинає акредитацію ЗМІ на заходи турніру.

Нагадаємо, що Україна вперше прийматиме Євро з бадмінтону у Київському Палаці спорту з 27 квітня до 2 травня 2021 року. У Чемпіонаті візьмуть участь понад 200 кращих спортсменів Європи. Головні змагання континенту стануть вирішальними у Олімпійському відборі – за їх результатами будуть визначені учасники Олімпійських Ігор у Токіо.

Графік заходів Чемпіонату Європи з бадмінтону 2021 наступний:

27 квітня, Київський Палац спорту 11:30 год. — 18:10 год. – 1\64 фіналу

28 квітня — 11:00- 18:20 – 1/32 фіналу

29 квітня — 10:00- 18:15 – 1/16 фіналу

30 квітня - 12:00- 18:00 – 1/4 фіналу

1 травня — 13:00- 18:00 – 1/4 фіналу

2 травня - 12:00 — 18:00 – фінал

Впродовж усіх днів чемпіонату у Палаці спорту працюватиме пресцентр, який буде відкритий для журналістів з 10:00 до 20:00 год.

Для отримання акредитації просимо вас заповнити акредитаційну форму.

У зв’язку з особливими умовами проведення чемпіонату в період карантинних обмежень та додатковими заходами безпеки, просимо вас подбати про акредитацію заздалегідь.

Запитання щодо правил акредитації та умов роботи під час турніру ви можете надсилати на ел. пошту [email protected] або за телефонами:

+38(098)544 45 66, Олеся Ніколенко, прессекретар Федерації бадмінтону України.

+38(050)998 17 74, Ольга Луганець, менеджер з комунікацій Федерації бадмінтону України.