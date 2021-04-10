Визначився склад учасників у жінок на чемпіонат Європи

Джерело - Чемпіон.

Організатори київського чемпіонату Європи 2021 назвали склад у жіночому одиночному розряді.

Боротьбу за європейську першість поведуть і три українки: Марія Улітіна, Наталія Войцех і Анна Міхалькова. Відзначимо, що перші двоє відібралися за рейтингом, а Міхалькова отримала від організаторів Wild Card. Загалом же чемпіонат Європи є останнім ліцензійним турніром до Олімпійських ігор, тому на в столиці України ми побачимо усіх найсильніших бадмінтоністок, у тому числі й третю ракетку світу, іспанку Кароліну Марін, яка тріумфувала на Іграх у Ріо в 2016 році.

Раніше ми знайомили вас із складом учасників у чоловічому одиночному розряді. Нагадаємо, президент федерації бадмінтону України Олексій Дніпров запевнив, що чемпіонат Європи к столиці України стане найкращим в історії.