Найтитулованіша українка подала заявку на Євро-2021

Чемпіонат Європи з бадмінтону вперше в історії відбудеться в Україні

Джерело - Чемпiон.

Бронзова призерка чемпіонату Європи-1980 з бадмінтону Алла Продан подала заявку на участь в Євро-2021 у якості лінійного судді.

63-річній Продан належить унікальне досягнення - на Євро-1980, яке пройшло в голландскому Гронінгені вона разом з українкою Надією Літвінчевою виграла бронзові нагороди в парному розряді і ця медаль є поки що єдиною для українців на континентальних форумах. Зазначимо, що в 1980 році Алла з Надією представляли збірну СССР, але були вихованцями дніпропетровської школи бадмінтону, де Продан і зараз продовжує працювати тренером у місцевому клубі “Метеор”.

Проведення чемпіонату Європи в Києві, - чудова ініціатива від Федерації бадмінтону України, - зазначила в розмові з Максимом Розенком Алла Аркадіївна. - Вдячна президенту ФБУ Олексію Дніпрову, який наполіг на проведенні континентальної першості в Києві. Україна вперше приймає турнір такого рангу з бадмінтону і цим все сказано. Я теж подала заявку, хочу взяти участь в чемпіонаті Європи у якості лінійного судді. Сподіваюсь, що пройду відбір.

До речі, на сайті ФБУ ще можна заповнити форму і подати заявку на лінійного суддю. Федерація бадмінтону України забезпечує проїзд, проживання та харчування суддів.

Детальніше: На чемпіонат Європи з бадмінтону 2021 запрошують лінійних суддів

Нагадаємо, чемпіонат Європи відбудеться в київському Палаці спорту з 27 квітня по 2 травня.

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