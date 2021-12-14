Гамільтон - найбільш високооплачуваний пілот Формули-1 в історії

Стали відомі заробітки Льюїса Гамільтона у Формулі-1

Пілот Mercedes Льюїс Гамільтон став найбільш високооплачуваним пілотом у Формулі-1 за всю історію.

Про це повідомляє АS

Пілот Mercedes заробив за 2021 рік близько 82 млн доларів разом із рекламними кампаніями, спонсорськими призовими та фінансовими винагородами, передбаченими контрактом із Mercedes і Формулою-1. При цьому саме за чинний сезон у Формулі-1 він заробив понад 53 млн доларів у складі "срібних стріл".

За підсумками цього змагального сезону Гамільтон є найбільш високооплачуваним пілотом у "Королівських перегонів" за всю історію, і його загальні статки у 2021 році оцінюються мінімум у 300 мільйонів доларів.

Нагадаємо, Ферстаппен на останньому колі сезону обійшов Гамільтона та став чемпіоном світу.