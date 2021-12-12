Стюарди відхилили обидва протести від команди Mercedes

Ферстаппен зберіг свій титул

Обидва протести Mercedes після Гран-прі Абу-Дабі відхилені.

Про це повідомляє пресслужба Формули-1.

Стюарди не стали карати пілота Ред Булл Макса Ферстаппена за те, що він випередив гонщика Mercedes Льюїса Гамільтона за машиною безпеки. Ферстаппен опинився попереду на кілька сантиметрів та повернув позицію.

Також, за "імовірне порушення статті 48.12 Спортивного регламенту Формули-1 FIA 2021 року", що визначає можливість кругових обігнати автомобіль безпеки, пілот не отримав покарання.

Таким чином, результати перегонів залишилися чинними і Макс Ферстаппен зберіг чемпіонський титул.

При цьому поки не зрозуміло, чи команда Mercedes подаватиме апеляцію.

Раніше повідомлялося, що Mercedes виграв Кубок конструкторів Формули-1 восьмий раз поспіль.