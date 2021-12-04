Результати кваліфікації

Джерело - Чемпіон.

Відбулася кваліфікація Гран-прі Саудівської Аравії.

Найшвидшим пілотом став гонщик Мерседес Льюїс Гамільтон. Друге місце за підсумками заїзду зайняв напарник британця Валттері Боттас, третім став лідер чемпіонату, гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен.

В ТОП-5 кваліфікації також увійшли Шарль Леклер (Феррарі) і Серхіо Перес (Ред Булл).

Макс Ферстаппен йшов із випередженням графіка Гамільтона на вирішальній спробі, проте помилився в останньому повороті та потрапив в аварію, зламавши задню праву підвіску.

Гонка Гран-прі Саудівської Аравії відбудеться у неділю, 5 грудня. Початок – о 19:30.