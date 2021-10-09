Гамільтон з рекордом виграв кваліфікацію Гран-прі Туреччини

Джерело - Чемпіон.
У Стамбулі завершилася кваліфікація Формули-1 до Гран-прі Туреччини.
Поул-позішн здобув пілот Мерседес Льюїс Гамільтон, другим став його напарник Вальттері Боттас, трійку замкнув гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен.
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Джерело - Чемпіон.
У Стамбулі завершилася кваліфікація Формули-1 до Гран-прі Туреччини.
Поул-позішн здобув пілот Мерседес Льюїс Гамільтон, другим став його напарник Вальттері Боттас, трійку замкнув гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен.