7-разовий чемпіон світу Формули-1 Міхаель Шумахер продовжує відновлюватися після травми голови.

Про це розповіла його дружина Кароліна.

"Міхаель з нами. Він став іншим, але він з нами. Це дає мені сили, тому що він показує неймовірний дух. Ми живемо в нашому будинку, проводимо щоденну терапію.

Намагаюся зробити так, щоб йому було комфортно. Ми всі намагаємося і далі бути однією сім'єю. І є особисті питання, які я хочу, щоб залишалися особистими.

Ми захищаємо Міхаеля, тому що він завжди захищав нас", - сказала Корінна.