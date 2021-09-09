Джерело - sport.ua.
7-разовий чемпіон світу Формули-1 Міхаель Шумахер продовжує відновлюватися після травми голови.
Про це розповіла його дружина Кароліна.
"Міхаель з нами. Він став іншим, але він з нами. Це дає мені сили, тому що він показує неймовірний дух. Ми живемо в нашому будинку, проводимо щоденну терапію.
Намагаюся зробити так, щоб йому було комфортно. Ми всі намагаємося і далі бути однією сім'єю. І є особисті питання, які я хочу, щоб залишалися особистими.
Ми захищаємо Міхаеля, тому що він завжди захищав нас", - сказала Корінна.
Подробиць про стан здоров'я Шумахера немає.