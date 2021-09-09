 Дружина Шумахера: Міхаель з нами | Формула 1 | Champion.com.ua
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Дружина Шумахера: Міхаель з нами

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Кароліна Шумахер прокоментувала здоров'я чоловіка
#Шумахер

Джерело - sport.ua.

7-разовий чемпіон світу Формули-1 Міхаель Шумахер продовжує відновлюватися після травми голови.

Про це розповіла його дружина Кароліна.

"Міхаель з нами. Він став іншим, але він з нами. Це дає мені сили, тому що він показує неймовірний дух. Ми живемо в нашому будинку, проводимо щоденну терапію.

Намагаюся зробити так, щоб йому було комфортно. Ми всі намагаємося і далі бути однією сім'єю. І є особисті питання, які я хочу, щоб залишалися особистими.

Ми захищаємо Міхаеля, тому що він завжди захищав нас", - сказала Корінна.

Подробиць про стан здоров'я Шумахера немає.

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