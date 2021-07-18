Пілот Мерседеса Льюїс Гамільтон отримав несправедливе покарання за зіткнення з гонщиком Ред Булл Максом Ферстаппеном на Гран-прі Великої Британії (10 секунд штрафу).

Про це розповів Бос Ред Булла Крістіан Горнер.

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"Так бути не повинно. При ударі в бар'єри Макс отримав перевантаження 51G. Наша головна перемога - це те, що Ферстаппен покинув болід і залишився без пошкоджень. Хемілтон - чемпіон світу, він не повинен робити такі маневри.

Це недопустимо. Порожня перемога. Макс після перевантаження 51G відправився в лікарню, так що Льюїс може бути собою задоволений".

Це порожня перемога", - вважає Горнер.