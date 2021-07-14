Заубер і Альфа Ромео продовжили контракт до кінця 2024 року

У рамках угоди за Альфа Ромео продовжить виступати один гонщик з програми Феррарі

Заубер і Альфа Ромео продовжать співпрацю в рамках виступів у Формулі-1.

Про це повідомляє motorsport.com.

Передбачається, що нова угода розрахована до кінця сезону-2024. Альфа Ромео є технічним спонсором Заубера, однак команда виступає у Формулі-1 саме під назвою італійської марки.

У рамках угоди за Альфа Ромео продовжить виступати один гонщик з програми Феррарі - наразі це місце займає Антоніо Джовінацці. Напарником італійця є Кімі Райкконен.

При цьому команда поки не визначилася зі складом пілотів на наступний сезон.

Нагадаємо, Формула-1 скасувала Гран-прі Австралії.