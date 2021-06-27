Гамільтон: Ред Булл зараз швидший, складно щось зробити

Джерело - Чемпiон.
Пілот Мерседеса Льюїс Гамільтон не може нав'язати боротьбу Максу Ферстаппену.
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Про це сказав сам гонщик.
"Я намагався триматися поруч з Ферстаппеном, але Ред Булл серйозно додав за останні гонки. Неможливо їхати в цьому темпі.
Не знаю точно, де ми втрачаємо весь час. Ймовірно, на прямих. Ред Булл зараз швидший, складно щось зробити. Нам потрібні оновлення машини, потрібно шукати швидкість", - вважає Гамільтон .
Наразі, Макс Ферстаппен лідирує з перевагою у 18 очок.