Гамільтон: Ред Булл зараз швидший, складно щось зробити

Пілот Мерседеса Льюїс Гамільтон не може нав'язати боротьбу Максу Ферстаппену.

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Про це сказав сам гонщик.

"Я намагався триматися поруч з Ферстаппеном, але Ред Булл серйозно додав за останні гонки. Неможливо їхати в цьому темпі.

Не знаю точно, де ми втрачаємо весь час. Ймовірно, на прямих. Ред Булл зараз швидший, складно щось зробити. Нам потрібні оновлення машини, потрібно шукати швидкість", - вважає Гамільтон .