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Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Штирії

Сьогодні 17:21 74 0
Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Штирії

Джерело - Чемпiон.

В Австрії відбулася кваліфікація гран-прі Штирії. За її підсумками поул-позицію завоював пілот Ред Булл Макс Ферстаппен, другий результат показав Валттері Боттас з Мерседеса, третім став напарник Боттаса Льюїс Гамільтон.

Однак з першого ряду стартової решітки в гонку підуть Ферстаппен і Гамільтон, а Боттас стартуватиме лише п'ятим після штрафу в три позиції.

Пілоти Хааса росіянин Мазєпін та Мік Шумахер уже традиційно показали найгірші результати.

Результати кваліфікації

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 1.03,841

2. Валттері Боттас (Мерседес) +0,194

3. Льюїс Хемілтон (Мерседес) +0,226

4. Ландо Норріс (Макларен) +0,279

5. Серхіо Перес (Ред Булл) +0,327

6. П'єр Гасли (Альфа Таурі) +0,395

7. Шарль Леклер (Феррарі) +0,631

8. Юкі Цунода (Альфа Таурі) +0,673

9. Фернандо Алонсо (Альпін) +0,733

10. Ленс Стролла ( Астон Мартін) +0,867.

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