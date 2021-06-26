Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Штирії

Джерело - Чемпiон.
В Австрії відбулася кваліфікація гран-прі Штирії. За її підсумками поул-позицію завоював пілот Ред Булл Макс Ферстаппен, другий результат показав Валттері Боттас з Мерседеса, третім став напарник Боттаса Льюїс Гамільтон.
Однак з першого ряду стартової решітки в гонку підуть Ферстаппен і Гамільтон, а Боттас стартуватиме лише п'ятим після штрафу в три позиції.
Пілоти Хааса росіянин Мазєпін та Мік Шумахер уже традиційно показали найгірші результати.
Результати кваліфікації
1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 1.03,841
2. Валттері Боттас (Мерседес) +0,194
3. Льюїс Хемілтон (Мерседес) +0,226
4. Ландо Норріс (Макларен) +0,279
5. Серхіо Перес (Ред Булл) +0,327
6. П'єр Гасли (Альфа Таурі) +0,395
7. Шарль Леклер (Феррарі) +0,631
8. Юкі Цунода (Альфа Таурі) +0,673
9. Фернандо Алонсо (Альпін) +0,733
10. Ленс Стролла ( Астон Мартін) +0,867.