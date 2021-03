Відбулася кваліфікація 1-го етапу чемпіонату світу з автоперегонів Формули 1 Гран-прі Бахрейну

Переможцем кваліфікації став пілот команди Ред Булл Макс Ферстаппен.

Друге місце посів Льюїс Гамільтон з Мерседес, третій час показав Валттері Боттас з Мерседес.

