Пілот Мерседеса Льюїс Гамільтон вилетів у гравійну пастку і викликав появу червоних прапорів у другий день передсезонних тестів в Бахрейні.

Про це повідомляє пресслужба Формули-1.

A tough start to 2021 for the champions#F1 #F1Testing pic.twitter.com/7F55clQFfU