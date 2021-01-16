Турріні: Феррарі розгубила свій людський потенціал

Людський капітал в Скудерії Феррарі в останні десять років абсолютно не берегли.

Таку думку висловив італійський журналіст Лео Турріні.

"Власники Феррарі незадоволені результатами на трасі. І вже зовсім інше питання, чи розуміють ці люди, що саме потрібно для перемог. Але я не прошу про щось зовсім нездійсненне, для мене було б цілком достатньо, якби президент Феррарі хоча б вважав перемоги в гонках пріоритетним завданням", - сказав журналіст.