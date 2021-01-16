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Турріні: Феррарі розгубила свій людський потенціал

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Італійський журналіст розкрив проблеми Скудерії
Турріні: Феррарі розгубила свій людський потенціал
#Феррарі, #Формула-1

Джерело - f1analytic.com.

Людський капітал в Скудерії Феррарі в останні десять років абсолютно не берегли.

Таку думку висловив італійський журналіст Лео Турріні.

"Власники Феррарі незадоволені результатами на трасі. І вже зовсім інше питання, чи розуміють ці люди, що саме потрібно для перемог. Але я не прошу про щось зовсім нездійсненне, для мене було б цілком достатньо, якби президент Феррарі хоча б вважав перемоги в гонках пріоритетним завданням", - сказав журналіст.

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"При цьому грошей Скудерія ніколи не потребувала. Але людський капітал в Маранелло в останні десять років абсолютно не берегли. І відновити його зараз буде надзвичайно важко", - заявив Турріні.

Нагадаємо, Феррарі - найкраща команда за складом пілотів на сезон-2021.

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