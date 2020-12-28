 Власне виробництво моторів дорожче, ніж оренда у Рено, - Марко | Формула 1 | Champion.com.ua
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Марко: Власне виробництво моторів дорожче, ніж оренда у Рено

Сьогодні 14:39 521 0
Радник Ред Булл вважає, що інвестиції окупляться
Марко: Власне виробництво моторів дорожче, ніж оренда у Рено
#Марко, #Ред Булл

Джерело - Motorsport-total.com.

Австрійська команда Формули-1 Ред Булл повністю зосереджена на проекті Хонди.

Про це заявив радник команди Гельмут Марко.

"Ми повністю зосереджені на проекті Хонди. Наші плани полягають у тому, щоб перенести виробництво моторів на базу Ред Булл. Звичайно, цей варіант дорожчий [ніж оренда двигунів у Рено]. Але ми отримаємо мотор, який повинен оптимально підійти шасі. Я вважаю, що в середньостроковій перспективі такі інвестиції окупляться", - сказав Марко.

Раніше Прост заявив, що у Рено є чіткий довгостроковий план.

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