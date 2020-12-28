Австрійська команда Формули-1 Ред Булл повністю зосереджена на проекті Хонди.

Про це заявив радник команди Гельмут Марко.

"Ми повністю зосереджені на проекті Хонди. Наші плани полягають у тому, щоб перенести виробництво моторів на базу Ред Булл. Звичайно, цей варіант дорожчий [ніж оренда двигунів у Рено]. Але ми отримаємо мотор, який повинен оптимально підійти шасі. Я вважаю, що в середньостроковій перспективі такі інвестиції окупляться", - сказав Марко.