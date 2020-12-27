Феттель: Головний момент року - то, що Грожан досі живий

Головний момент цього сезону Формули-1 це аварія Ромена Грожана в Бахрейні.

Таку думку висловив пілот Астон Мартін Себастьян Феттель.

"Для мене, як і раніше загадка - як Ромену вдалося вижити в цій аварії і при цьому навіть майже не постраждати. Те, що він як і раніше з нами, що він живий - для мене безумовно головний момент року", - заявив пілот.