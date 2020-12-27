 Феттель: Головний момент року - то, що Грожан досі живий | Формула 1 | Champion.com.ua
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Феттель: Головний момент року - то, що Грожан досі живий

Сьогодні 18:52 920 0
На думку німецького пілота, гонщики завжди ризикують
Феттель: Головний момент року - то, що Грожан досі живий
#Феттель, #Грожан, #Формула-1

Джерело - GP Blog.

Головний момент цього сезону Формули-1 це аварія Ромена Грожана в Бахрейні.

Таку думку висловив пілот Астон Мартін Себастьян Феттель.

"Для мене, як і раніше загадка - як Ромену вдалося вижити в цій аварії і при цьому навіть майже не постраждати. Те, що він як і раніше з нами, що він живий - для мене безумовно головний момент року", - заявив пілот.

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"Думаю, всім варто насправді усвідомити, що ганяючи на таких швидкостях ми завжди будемо ризикувати. І що цю аварію ні в якому разі не можна розглядати як доказ абсолютної безпеки боліда", - розповів Феттель.

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