Феттель: Головний момент року - то, що Грожан досі живий

Джерело - GP Blog.
Головний момент цього сезону Формули-1 це аварія Ромена Грожана в Бахрейні.
Таку думку висловив пілот Астон Мартін Себастьян Феттель.
"Для мене, як і раніше загадка - як Ромену вдалося вижити в цій аварії і при цьому навіть майже не постраждати. Те, що він як і раніше з нами, що він живий - для мене безумовно головний момент року", - заявив пілот.
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"Думаю, всім варто насправді усвідомити, що ганяючи на таких швидкостях ми завжди будемо ризикувати. І що цю аварію ні в якому разі не можна розглядати як доказ абсолютної безпеки боліда", - розповів Феттель.