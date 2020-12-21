 Інколи Гамільтону краще просто мовчати, - Екклстоун | Формула 1 | Champion.com.ua
Мій профіль
Бех-Романчук - спортсменка року в Україні за версією АСЖУ
Сьогодні 09:39 562
Магаль: Якщо ПФЛ звернеться, ми допоможемо і замінимо команду, яка зніметься із Першої ліги
Сьогодні 13:49 313
Два розгроми, технічна поразка і виліт з еліти Ліги націй. Усі матчі збірної України у 2020 році
Сьогодні 13:36 169
Українки посіли 3-е місце в медальному заліку чемпіонату Європи
Сьогодні 12:52 196
НХЛ затвердила склад дивізіонів на сезон 2020/21
Сьогодні 08:26 319
Брага і Вест Гем цікавляться захисником Ворскли
Вчора 22:03 867
Усик вперше потрапив до рейтингу The Ring у суперважкій вазі
Вчора 20:09 2682
Українки здобули три бронзові нагороди на чемпіонаті Європи
Вчора 18:40 385
Гунько та Ліщинська стали бронзовими призерками на Кубку Європи
Вчора 18:25 918
Блашко фінішувала 23-ою у мас-старті на четвертому етапі Кубку світу
Вчора 16:03 633
Блоги
Два розгроми, технічна поразка і виліт з еліти Ліги націй. Усі матчі збірної України у 2020 році
Два розгроми, технічна поразка і виліт з еліти Ліги націй. Усі матчі збірної України у 2020 році Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:36 163
Колишній тренер Карпат написав 10 фактів про Росію і запропонував їх спростувати
Колишній тренер Карпат написав 10 фактів про Росію і запропонував їх спростувати Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:43 486
Жорстке київське дербі. У матчі УХЛ сталася масова бійка
Жорстке київське дербі. У матчі УХЛ сталася масова бійка Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:24 347
ТОП-10 найкращих спортсменів України 2020 року - Марина Бех-Романчук
ТОП-10 найкращих спортсменів України 2020 року - Марина Бех-Романчук Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:19 255
Парні тренування зміцнюють відносини
Парні тренування зміцнюють відносини Дима Копий
Вчора 23:14 363
Він сколихнув чемпіонат світу в Московії висловом Слава Україні! Вукоєвичу - 37!
Він сколихнув чемпіонат світу в Московії висловом Слава Україні! Вукоєвичу - 37! Valeriy Ruchka
Вчора 12:41 461
Фантастична історія бігунки на інвалідному візку, яка виграла 11 мейджорів поспіль
Фантастична історія бігунки на інвалідному візку, яка виграла 11 мейджорів поспіль Valeriy Ruchka
Вчора 12:07 1264
У Польщі забитий м'яч, який уже претендує на найкращий гол року
У Польщі забитий м'яч, який уже претендує на найкращий гол року Valeriy Ruchka
Вчора 06:00 3268
Марта Костюк показала, як готується до нового сезону
Марта Костюк показала, як готується до нового сезону Valeriy Ruchka
19.12.2020 21:11 433
Захисник Динамо не поїхав у екзотичні країни. Фото з відпустки Миколенка
Захисник Динамо не поїхав у екзотичні країни. Фото з відпустки Миколенка Valeriy Ruchka
19.12.2020 19:05 3476
Захисник Шахтаря допоміг з покупкою одягу дітям в Бразилії
Захисник Шахтаря допоміг з покупкою одягу дітям в Бразилії Valeriy Ruchka
19.12.2020 17:29 424
Митрофанов переміг Байфілда. Фотозвіт титульного поєдинку
Митрофанов переміг Байфілда. Фотозвіт титульного поєдинку Valeriy Ruchka
19.12.2020 15:37 515
Робота без тренера. Світоліна поширила кумедне відео
Робота без тренера. Світоліна поширила кумедне відео Valeriy Ruchka
19.12.2020 13:51 769
16-річний форвард Боруссії став наймолодшим автором гола в історії Бундесліги
16-річний форвард Боруссії став наймолодшим автором гола в історії Бундесліги Valeriy Ruchka
19.12.2020 12:02 710
Я плакав, коли отримав твого листа. Михайлович зустрівся з хлопчиком, який підтримав його в боротьбі з лейкемією
Я плакав, коли отримав твого листа. Михайлович зустрівся з хлопчиком, який підтримав його в боротьбі з лейкемією Valeriy Ruchka
19.12.2020 11:37 693
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:25 Футбол Динамо робило пропозицію форварду збірної Узбекистану Яхшибоєву 26
14:10 Футбол Лілль - ПСЖ 0:0. Огляд матчу 122
13:53 Бокс Лопес-старший: Ми не думаємо про Ломаченка 221
13:49 Футбол Магаль: Якщо ПФЛ звернеться, ми допоможемо і замінимо команду, яка зніметься із Першої ліги 313
13:40 Біатлон Підручний та Семеренко мають виступити у Різдвяній гонці 275
13:36 Блог Два розгроми, технічна поразка і виліт з еліти Ліги націй. Усі матчі збірної України у 2020 році 169
13:24 Футбол Президент Ференцвароша: У Реброва зарплата ТОП-рівня 494
13:09 Футбол Ейбар - Реал 1:3. Огляд матчу 354
12:52 Гімнастика Українки посіли 3-е місце в медальному заліку чемпіонату Європи 196
12:39 Футбол Керівництво Арсеналу виділить гроші на підсилення складу 431
12:25 Формула 1 Екклстоун: Інколи Гамільтону краще просто мовчати 598
12:09 Футбол Лаціо - Наполі 2:0. Огляд матчу 474
11:55 Футбол Салах нещасливий в Ліверпулі, - ексгравець збірної Єгипту 667
11:43 Блог Колишній тренер Карпат написав 10 фактів про Росію і запропонував їх спростувати 495
11:40 Бокс Гірн: Головкін хоче трилогію з Канело, йому потрібен історичний бій 771
11:26 Баскетбол Торонто і Бостон стали фаворитами в боротьбі за Хардена 508
11:24 Блог Жорстке київське дербі. У матчі УХЛ сталася масова бійка 350
11:11 Футбол Аталанта - Рома 4:1. Огляд матчу 792
10:53 Теніс Джокович другим в історії провів 300 тижнів на першій сходинці рейтингу 885
10:40 Футбол Україна повинна була заплатити 2 млн євро за скасування матчу з Францією, - Циганик 1007
10:26 Біатлон Санітра: Стан Меркушиної на дуже низькому рівні 1132
10:22 Біатлон Кубок світу-2020/21 - день за днем: онлайн 9341
10:19 Блог ТОП-10 найкращих спортсменів України 2020 року - Марина Бех-Романчук 258
10:10 Футбол ﻿Манчестер Юнайтед - Лідс 6:2. Огляд матчу 881
09:54 Футбол Мама Рашфорда про дитинство гравця: Іноді у нас навіть скибочки хліба не було 278

Екклстоун: Інколи Гамільтону краще просто мовчати

Сьогодні 12:25 598 0
На думку, функціонера британський пілот неймовірно талановитий
Екклстоун: Інколи Гамільтону краще просто мовчати
#Гамільтон, #Формула-1, #Екклстоун

Джерело - f1analytic.com.

7-кратний чемпіон Формули-1 Льюїс Гамільтона міг домогтися набагато більшого, якби мовчав.

Таку думку висловив колишній керівник Ф-1 Берні Екклстоун.

"Звичайно, в таланті Льюїса не може бути ніяких сумнівів. Результати, яких він домігся, говорять самі за себе. Але ось за межами траси Льюїс дуже багато речей оцінює неправильно. Він міг би домогтися набагато більшого, якби просто помовчав, замість цього тихо працюючи за лаштунками", - сказав Екклстоун.

Нагадаємо, Перес став пілотом Red Bull.

Коментарі ()