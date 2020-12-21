7-кратний чемпіон Формули-1 Льюїс Гамільтона міг домогтися набагато більшого, якби мовчав.

Таку думку висловив колишній керівник Ф-1 Берні Екклстоун.

"Звичайно, в таланті Льюїса не може бути ніяких сумнівів. Результати, яких він домігся, говорять самі за себе. Але ось за межами траси Льюїс дуже багато речей оцінює неправильно. Він міг би домогтися набагато більшого, якби просто помовчав, замість цього тихо працюючи за лаштунками", - сказав Екклстоун.