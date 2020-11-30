Новітня система безпеки в машинах Формули-1 гало врятувала життя пілоту Хаас Роману Грожану.

Про це заявив спортивний директор серії Росс Браун.

"Нам потрібно провести глибокий аналіз того, що сталося. Вогонь викликав побоювання, руйнування бар'єрів також викликало побоювання. Проблема з бар'єрами була класичною багато років і зазвичай приводила до фатальних наслідків", - заявив функціонер.