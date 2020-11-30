 Якби не гало, Грожана вже не було б на цьому світі, - Браун | Формула 1 | Champion.com.ua
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Браун: Якби не гало, Грожана вже не було б на цьому світі

Сьогодні 08:38 536 0
Наразі ніхто не може сумніватися в необхідності гало в Ф-1
Браун: Якби не гало, Грожана вже не було б на цьому світі
#Браун, #Формула-1, #Грожан

Джерело - f1analytic.com.

Новітня система безпеки в машинах Формули-1 гало врятувала життя пілоту Хаас Роману Грожану.

Про це заявив спортивний директор серії Росс Браун.

"Нам потрібно провести глибокий аналіз того, що сталося. Вогонь викликав побоювання, руйнування бар'єрів також викликало побоювання. Проблема з бар'єрами була класичною багато років і зазвичай приводила до фатальних наслідків", - заявив функціонер.

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"Немає ніяких сумнівів, що гало врятувало Роману життя. Не думаю, що хтось може сумніватися в необхідності гало. Сьогодні ця система врятувала життя", - наполягає Браун.

Нагадаємо, Гамільтон виграв напружений Гран-прі Бахрейну.

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