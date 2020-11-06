Директор Макларена: У 2022 році буде легше обганяти суперників

Новий регламент має принести в Формулу-1 більше обгонів

Нові правила, які вступлять у силу в 2022 році, дозволять переслідувати суперника на більш складних автодромах.

Про це заявив технічний директор Макларена Джеймс Кі.

"Нові правила дозволять переслідувати суперника на більш складних автодромах. Наприклад, в Сільверстоуні, Сузуці або Угорщині, де важко триматися поруч з іншим болідом, це може спрацювати. Можна буде ганятися всюди, а не чекати пряму", - заявив інженер.

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"Але DRS, можливо, як і раніше буде грати певну роль і дозволить гарантувати обгін. Поки здається, що її вплив знизиться, я схильний з цим погодитися", - припустив Кі.

Нагадаємо, Мерседес зробив дубль на Гран-прі Емілії-Романьї та здобув 7-й Кубок Конструкторів поспіль.