 Мерседес залишить чорний колір лівреї на наступний сезон | Формула 1 | Champion.com.ua
Мій профіль
Шахтар Донецьк - Боруссія Менхенгладбах: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів
Вчора 17:42 2102
Маліновський у команді тижня 6-го туру Серії А
Сьогодні 14:23 372
Шахтар і Динамо - наймолодші команди за віком у перших турах Ліги чемпіонів
Сьогодні 13:50 323
У Палаці спорту зроблять госпіталь для хворих на коронавірус
Сьогодні 13:25 229
Зоря - АЕК: онлайн-трансляція
Сьогодні 11:25 198
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини
Сьогодні 10:39 2216 3
Яремчук у ТОП-5 бомбардирів Гента за останні 40 років
Сьогодні 10:26 477
Легендарного Гіггза заарештували за напад на свою дівчину
Сьогодні 10:10 835
Ліга чемпіонів. Шахтар - Боруссія М: онлайн-трансляція
Сьогодні 08:52 941
Дубль Мерседес, який приніс 7-й поспіль Кубок Конструкторів. Огляд гонки
Сьогодні 08:11 337
Блоги
Прессекретарка Зеленського записала відео на підтримку збірної України з боксу
Прессекретарка Зеленського записала відео на підтримку збірної України з боксу Valeriy Ruchka
31.10.2020 18:17 564
Уже був битий українцем. Віталій Кличко - Дерек Чісора: як це було
Уже був битий українцем. Віталій Кличко - Дерек Чісора: як це було Valeriy Ruchka
31.10.2020 15:04 6359
Як повернутися до тренувань після коронавірусу, та що слід слухати під час пробіжок - Пейсмейкери
Як повернутися до тренувань після коронавірусу, та що слід слухати під час пробіжок - Пейсмейкери Valeriy Ruchka
31.10.2020 14:33 386
Володарка Золотого м'яча освідчилася легенді жіночого НБА
Володарка Золотого м'яча освідчилася легенді жіночого НБА Valeriy Ruchka
31.10.2020 09:54 1143
Марадоні - 60: еволюція та найкращі голи
Марадоні - 60: еволюція та найкращі голи Valeriy Ruchka
30.10.2020 14:19 4956
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:39 Теніс Світоліна: Горю бажанням стати першою ракеткою світу 83
15:37 Футбол Шахтар - Боруссія М: де дивитися онлайн пряму трансляцію Ліги чемпіонів 64
15:28 Футбол Динамо здали тести на коронавірус і вирушило на екскурсію по Барселоні 112
15:08 Футбол Атлетіко підписав Кондогбіа 334
14:51 Футбол Лідс – Лестер 1:4. Огляд матчу 363
14:39 Формула 1 Мерседес залишить чорний колір лівреї на наступний сезон 352
14:23 Футбол Маліновський у команді тижня 6-го туру Серії А 372
14:10 Футбол Зорю та АЕК розсудить бригада арбітрів з Шотландії 378
13:50 Футбол Шахтар і Динамо - наймолодші команди за віком у перших турах Ліги чемпіонів 323
13:38 Футбол Манчестер Сіті може запропонувати Мессі контракт у січні 585
13:25 Інше У Палаці спорту зроблять госпіталь для хворих на коронавірус 229
13:09 Футбол Матч Зоря - АЕК відбудеться без глядачів 535
12:52 Футбол Визначилися кандидати на звання найкращого гравця Динамо у жовтні 795
12:37 Футбол Вільярреал - Вальядолід 2:0. Огляд матчу 664
12:26 Футбол Вест Гем цікавиться хавбеком Спортінга Кабралом 737
12:10 ММА Боєць ММА врятував поліцейського і пенсіонерку під час теракту у Відні 1083
11:51 Футбол Шахтар оголосив заявку на матч Ліги чемпіонів з Боруссією 1514
11:37 Футбол Шевченко: У Мілана з Ібрагімовичем є все для перемоги в Серії А 1120
11:25 Футбол Зоря - АЕК: онлайн-трансляція 198
11:15 Навколо спорту Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 174972
11:13 Навколо спорту Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 412594
11:09 Формула 1 Бінотто: Шкода, що Феттель знову не взяв очок 1173
10:52 Футбол Гоффенгайм - Уніон Берлін 1:3. Огляд матчу 934
10:39 Футбол Баланюк перейшов у московське Торпедо 1677
10:39 Футбол "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 2216 3

Мерседес залишить чорний колір лівреї на наступний сезон

Сьогодні 14:39 352 0
Про це заявив керівник команди Тото Вольфф
Мерседес залишить чорний колір лівреї на наступний сезон
#Мерседес, #Гамільтон

Джерело - sport.ua.

Німецька команда Формули-1 Мерседес залишить чорну ліврею боліда, яка з'явилася лише цього року.

Про це заявив керівник команди Тото Вольфф.

"Залишимося в чорних кольорах на новий сезон. Срібний колір залишається важливим для нас, але і про боротьбу з расизмом не забуваємо", - сказав бос Мерседеса.

У сезоні-2020 "срібні стріли" перефарбували свої боліди зі звичного кольору на чорний.

Ідею запропонував пілот Льюїс Гамільтон, а команда погодилася з таким вираженням підтримки боротьби з расизмом.

Нагадаємо, Мерседес зробив дубль на Гран-прі Емілії-Романьї та здобув 7-й Кубок Конструкторів поспіль.

Коментарі ()