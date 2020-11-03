Мерседес залишить чорний колір лівреї на наступний сезон

Про це заявив керівник команди Тото Вольфф

Німецька команда Формули-1 Мерседес залишить чорну ліврею боліда, яка з'явилася лише цього року.

Про це заявив керівник команди Тото Вольфф.

"Залишимося в чорних кольорах на новий сезон. Срібний колір залишається важливим для нас, але і про боротьбу з расизмом не забуваємо", - сказав бос Мерседеса.

У сезоні-2020 "срібні стріли" перефарбували свої боліди зі звичного кольору на чорний.

Ідею запропонував пілот Льюїс Гамільтон, а команда погодилася з таким вираженням підтримки боротьби з расизмом.

Нагадаємо, Мерседес зробив дубль на Гран-прі Емілії-Романьї та здобув 7-й Кубок Конструкторів поспіль.