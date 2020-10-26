Британець все ще не підписав новий контракт

Пілот Мерседес Льюїс Гамільтон може скоро покинути Формулу-1.

Про це він розповів порталу Sky Sports.

"У мене все ще немає відповіді з приводу довгострокових планів у Формулі-1. Безумовно мені залишилося не так багато часу в спорті. Все, що я можу поки сказати: у 2021 році я планую бути в Формулі-1. Новий контракт зараз не пріоритет для мене", - заявив пілот

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"Пріоритет - вирішити задачу в сезоні. Після ми з Мерседесом сядемо і все обговоримо. Зазвичай контракти ми підписуємо на 3 роки, але зараз інший час. Чи хочу я залишитися на три роки? Це питання. Поки не знаю", - сказав Гамільтон.

Раніше пілот Мерседеса виграв Гран-прі Португалії.