У австрійської команди завжди були проблеми на німецькому ринку

Німецький пілот Ніко Хюлькенберг є основним кандидатом на місце другого пілота Ред Булл.

Про це заявив колишній пілот Формули-1 Ральф Шумахер.

"Особисто я думаю, що Ніко Хюлькенберг - це кандидат номер один на місце в Ред Булл. По ряду причин. По-перше, для Ред Булл не так важливі гроші. Так, Серхіо Перес теж хороший гонщик, але Хюлькенберг дуже сильно повернувся в Ф-1", - заявив Шумахер.

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"Більш того: у мене зараз немає перед очима точних цифр, але я знаю, що у Ред Булл завжди були проблеми на німецькому ринку. І запрошення до себе хорошого, популярного німецького гонщика стане відмінним ходом", - переконаний Ральф.

Нагадаємо, Ред Булл пригрозив, що може піти з Формули-1.