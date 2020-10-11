Монегаск не очікував на таку високу позицію в кваліфікації

Феррарі не намагається шукати оновлення, щоб відіграти відразу купу часу, а замість цього кожного вікенду Скудерія відіграє невелику різницю.

Про це заявив пілот італійської команди Шарль Леклер.

"Я дуже здивований, оскільки очікував, особливо при такій погоді, що у нас будуть проблеми. Я дуже щасливий, дуже задоволений своїм останнім колом. Я зібрав усе це і став четвертим, це здорово", - заявив пілот

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"У цей вікенд у нас є новинки, які спрацювали належним чином. Ми не намагаємося знайти оновлення, з яким відіграємо купу часу на колі, а замість цього кожен вікенд добиваємося невеликої різниці, і поки це добре працює. Кожен раз те, що ми привозимо, працює, і це найважливіше", - сказав Леклер.

Також, керівник Ред Булл задоволений кваліфікацією.