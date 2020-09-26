Пілот Мерседеса Льюїс Гамільтон дуже впливова особистість в автоспорті.

Про це заявив син Міхаеля Шумахера - Мік.

"Батько завжди говорив, що рекорди встановлюють для того, щоб їх оновлювати. Це мета кожного пілота Ф-1. Думаю, Льюїс виступає дуже добре і стабільно. Це добре для гонок, і Льюїс - дуже впливова особистість в автоспорті. Для мене наступна мета - якщо я зроблю наступний крок, потрібно знову побити ці рекорди", - заявив Шумахер-молодший.