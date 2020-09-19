Джерело - f1analytic.com.
З наступного року Ред Булл та Альфа Таурі разому будуть використовувати аеродинамічну трубу.
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Про це заявив керівник команди Крістіан Горнер.
"Альфа Таурі тепер сестринська по відношенню до Ред Булл, а не юніорська. Команда провела ребрендинг перед цим роком. З наступного року ми вперше разом будемо використовувати аеродинамічну трубу, що має певний сенс з фінансової точки зору", - заявив Горнер.
Раніше український пілот Пеклін здобув історичну перемогу у Формулі-4.