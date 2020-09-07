Після яскравої перемоги гонщика Альфа Таурі П'єра Гаслі на Гран-прі Італії його привітав президент Франції Еммануель Макрон.

Про це повідомляє ESPN.

Вже ввечері після гонки пілот Формули-1 зміг поспілкуватися з очільником Франції. До цього Макрон просто не зміг додзвонитися.

"У мене ще навіть не було часу з ними поговорити. І я тільки що бачив, що мені дзвонив президент Франції! Тільки що подзвонив Еммануель Макрон - я повинен йому передзвонити! Але поки у мене не було жодної вільної секунди, так що тепер треба буде присвятити цьому якийсь час", - заявив Гаслі після гонки.