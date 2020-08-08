У порівнянні з минулим тижнем у Феррарі виникло більше труднощів - особливо це стосується роботи з м'якими шинами.

Про це розповів пілот Скудерії Шарль Леклер після кваліфікації.

"Сюрприз? Ні. Чесно кажучи, ці результати відображають справжню картину. У порівнянні з минулим тижнем у нас виникло більше труднощів - особливо це стосується роботи з м'якими шинами. Завтра нас чекає важка гонка", - заявив монегаск.

Актуально: Гран-прі 70-річчя Формули-1: огляд кваліфікації

"Думаю, завтра деякі гонщики вирішать ризикнути і спробують проїхати гонку з одним піт-стопом, в той час як інші підуть на два. Не можу сказати, яку стратегію виберемо ми, але ми вже проаналізували всі дані і впевнені в своєму виборі", - розповів Леклер.

Нагадаємо, команду Формули-1 оштрафували на 15 очок за порушення регламенту.