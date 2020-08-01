Ферстаппен: Відразу було ясно, що Мерседеси занадто швидкі

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен вказав на результати кваліфікації до Гран-прі Великої Британії.

Про це розповів сам пілот.

"Мені здається, що коло в кінці третього сегмента кваліфікації вийшло досить непоганим. Однак з самого початку були видно, що Мерседеси виявилися просто занадто швидкі. Як і на трьох попередніх Гран-прі.

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У такій ситуації просто намагаєшся зробити все, що тільки можеш. І ми опинилися на третьому місці. Ця позиція дає шанс поборотися в гонці", - розповів Ферстаппен.