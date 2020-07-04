 Не думав, що у Мерседеса така перевага, - Гамільтон | Формула 1 | Champion.com.ua
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Гамільтон: Не думав, що у Мерседеса така перевага

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Гамільтон: Не думав, що у Мерседеса така перевага
#Гамільтон, #Мерседес

Джерело - sport.ua.

Інженери команди Формули-1 Мерсдес проводять колосальну роботу щодня.

Таку думку висловив пілот німецької команди Льюїс Гамільтон.

"Точно не думав, що у нас така перевага перед конкурентами. Це ще раз показує, яку роботу наші інженери проводять на базі. Але все одно не чекали, що буде така перевага. Машина відмінна, але я просто не зумів зібрати всі сектори, а ось Валттері свою роботу виконав добре", - сказав Гамільтон.

Нагадаємо, сьогодні відбулася перша кваліфікація в рамках сезону Формули-1 2020. Феррарі виявилася на 0,9 секунди повільніше, ніж минулого року.

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