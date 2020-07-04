Інженери команди Формули-1 Мерсдес проводять колосальну роботу щодня.

Таку думку висловив пілот німецької команди Льюїс Гамільтон.

"Точно не думав, що у нас така перевага перед конкурентами. Це ще раз показує, яку роботу наші інженери проводять на базі. Але все одно не чекали, що буде така перевага. Машина відмінна, але я просто не зумів зібрати всі сектори, а ось Валттері свою роботу виконав добре", - сказав Гамільтон.