Пілоту Ред Булл Александеру Албону теж було б дуже корисно знову відчути себе в машині.

Таку думку висловив керівник команди Крістіан Хорнер.

"У Сільверстоуні нам вдалося відпрацювати взаємодію команди і процедури піт-стопа з урахуванням нових заходів безпеки, пов'язаних з коронавірусом. Деякі з цих протоколів трохи дивні, але життєво важливі для безпеки нашого колективу і всієї Ф-1", - заявив керівник Ред Булл.

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"Алексу теж було дуже корисно знову відчути себе в машині. Він все ще відносно недосвідчений для Формули-1. Тому навіть такий день для нього важливий. Нехай дистанція лімітована 100 кілометрами, а Pirelli дав нам тільки спеціальні шини для знімального дня. Алекс все одно може почерпнути для себе щось перед гонкою в Австрії і використовувати ці знання", - стверджує Хорнер.