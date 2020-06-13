Формула-1 оголосила про скасування гонок в Баку, Сінгапурі та Японії в 2020 році

Джерело - Чемпіон.
Формула-1 офіційно оголосила про скасування гонок в Азербайджані, Сінгапурі та Японії, усі ці Гран-прі не відбудуться в 2020 році.
Про це повідомляє пресслужба "королівських перегонів".
Етапи в Баку і Сінгапурі скасовані через організаційні труднощі підготовки трас міського типу в умовах пандемії, в той час як влада Японії закрила кордони країни і заборонили в'їзд для всіх іноземців.
BREAKING: There will be no F1 races in Azerbaijan, Singapore and Japan in 2020#F1 pic.twitter.com/u1PlAsaG8e— Formula 1 (@F1) June 12, 2020
Нагадаємо, у Формулі-1 можуть відмовитися від усіх церемоній.