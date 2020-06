Формула-1 оголосила про скасування гонок в Баку, Сінгапурі та Японії в 2020 році

Формула-1 офіційно оголосила про скасування гонок в Азербайджані, Сінгапурі та Японії, усі ці Гран-прі не відбудуться в 2020 році.

Про це повідомляє пресслужба "королівських перегонів".

Етапи в Баку і Сінгапурі скасовані через організаційні труднощі підготовки трас міського типу в умовах пандемії, в той час як влада Японії закрила кордони країни і заборонили в'їзд для всіх іноземців.

BREAKING: There will be no F1 races in Azerbaijan, Singapore and Japan in 2020#F1 pic.twitter.com/u1PlAsaG8e