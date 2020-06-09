Все залежить від того, наскільки Феттель ще любить автоспорт

Джерело - f1analytic.

Ніхто не знає точно, наскільки Феттель захоплений автоспортом взагалі або просто Формулою-1.

Про це заявив колишній пілот Формули-1 Хуан-Пабло Монтойя.

"Для мене в його становищі все просто - це або перехід в Мерседес, або завершення кар'єри. Все залежить від того, наскільки Феттель ще любить автоспорт. Взяти, приміром, Алонсо. Він схожий на мене і обожнює гонки", - сказав Монтойя.

Актуально: Алезі: Феттель не винен у своєму провалі

"Фернандо байдуже, куди його посадять, якщо у цього буде двигун, Алонсо поїде. У цьому ми схожі. Але ніхто не знає точно, наскільки Феттель захоплений автоспортом взагалі або просто Формулою-1", - підсумував колишній пілот.

Раніше, у Формулі-1 презентували календар першої частини сезону.